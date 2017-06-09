日職》橫濱快腿大比分差盜壘 差點遭投手砸（影音）
2017/06/09 15:56
〔體育中心／綜合報導〕橫濱DeNA快腿梶谷隆幸日前對樂天的比賽中，在大比分的情況下盜壘，差點遭對方觸身球「報復」，裁判也當下給予兩隊警告。
6日橫濱DeNA對樂天的比賽，梶谷隆幸在6局上敲出帶有1分打點的安打後，橫濱以9：1領先，這時梶谷隆幸盜上二壘，主播當下也意外梶谷隆幸會跑；而到了8局上，梶谷隆幸再次打擊時，樂天投手久保裕也投了兩次近身球，都相當偏差，這時裁判立即給兩隊警告，該打席梶谷隆幸獲得保送。
橫濱DeNA這場比賽靠著桑原將志、筒香嘉智、羅培茲（Jose Lopez）、宮崎敏郎分別開轟，最後以9：1獲勝。
梶谷隆幸是2014年央聯盜壘王，過去3年盜壘次數分別為39、28、26次。他本季至今則有9次盜壘，排在央聯第三。
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