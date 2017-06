MLB》哈波超怪力 界外球被他打壞了（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕國民少年強打哈波(Bryce Harper)強打實力雄厚,今天4打數3安打,幫助國民6:1擊敗金鶯,在2局下半他被保送的打席中,其中一顆界外球還被他給打破了。

2局下半,哈波對決金鶯先發投手艾許(Alec Asher),投打進行到2好3壞滿球數,哈波一顆擦棒球,球彈向本壘板再彈出界外,哈波的帽子也在揮棒後掉了,而焦點落在滾出界外的棒球,竟有一面球皮翻起。

哈波。(美聯社)