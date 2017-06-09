MLB》哈波超怪力 界外球被他打壞了（影音）
2017/06/09 16:11
〔體育中心／綜合報導〕國民少年強打哈波（Bryce Harper）強打實力雄厚，今天4打數3安打，幫助國民6：1擊敗金鶯，在2局下半他被保送的打席中，其中一顆界外球還被他給打破了。
2局下半，哈波對決金鶯先發投手艾許（Alec Asher），投打進行到2好3壞滿球數，哈波一顆擦棒球，球彈向本壘板再彈出界外，哈波的帽子也在揮棒後掉了，而焦點落在滾出界外的棒球，竟有一面球皮翻起。
哈波。（美聯社）
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