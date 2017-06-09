中職》「大師兄」林智勝回一軍 挑戰生涯第250轟

林智勝。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕因跑壘受傷的中信兄弟「大師兄」林智勝，他今天回到一軍，預計會擔任第4棒指定打擊。

林智勝自5月3日跑壘受傷後下二軍復健，他上月底開始在二軍出賽，至今共出賽3場，11個打數中有5支安打，打擊率為4成55，兄弟今將他拉上一軍。

林智勝目前全壘打累積249轟，差1轟就能達到250轟里程碑，若達成將是繼張泰山後，中職史上第二位達成250轟的選手。

中信兄弟今天在新莊球場對上富邦悍將，兄弟派出羅曼先發，富邦則是推羅力。兄弟目前與第一名的Lamigo桃猿有7場勝差。

林智勝。（資料照，記者黃志源攝）