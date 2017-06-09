日職》陽岱鋼戰老東家 火腿先發好興奮
2017/06/09 17:02
陽岱鋼。（圖片取自讀賣巨人官方臉書）
〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天起將在自家主場，與讀賣巨人展開跨聯盟交流賽三連戰，火腿先發高梨裕稔今天也將對上前隊友陽岱鋼、以及石川慎吾，他表示相當開心。
去年的洋聯新人王高梨裕稔，本季戰績3勝4敗，防禦率3.67，他前場對阪神虎先發5.1局失2分無關勝敗。對於將面對前隊友陽岱鋼和石川慎吾，高梨裕稔表示，「相當開心，記得曾在球隊的紅白戰壓制石川慎吾。」
而去年季末被巨人交易至火腿的大田泰示，目前有著6轟、18分打點、2成42的成績，他此戰也將首度迎戰前東家。
巨人此戰派出洋投麥克拉斯（Miles Mikolas）先發，本季戰績4勝3敗，防禦率3.15，他前一場對歐力士繳出6局失1分的好投；另外，巨人軍目前處於13連敗的低潮，而火腿則是處於5連敗。
陽岱鋼。（圖片取自讀賣巨人官方臉書）
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