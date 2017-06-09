中職》莊駿凱單場3盜壘 陳江和二軍敲安

莊駿凱5打數2安打，雖未有打點，但有3次盜壘成功；中信兄弟陳江和今先發5打數1安打。（記者黃志源攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕中信兄弟二軍菜鳥陳子鴻轟出陽春砲，雖然一路和對手統一二軍纏鬥，然而守備上發生3次失誤，中信兄弟二軍6：7一分差敗下陣，因傷降二軍的老將「紅龜」陳江和今天先發出賽繳1支安打，中繼投手官大元則在牛棚練投。

中信兄弟先發投手楊志龍在5局上逢亂流，主投4.2局被打6支安打失6分（5責失），送出8次三振和2保送，目前累積1勝3敗，除了5月10日拿下勝投的場次主投5局，其餘先發出賽都投不滿5局，防禦率在11徘徊。獅隊的先發蔡萬霖也投得不理想，4局被打10支安打失5分皆責失，其中包含2局下陳子鴻的陽春砲，勝投由獅隊第2任投手賴泊凱拿下。

打者方面，中信兄弟先發9棒全員敲安，開路先鋒林書逸5支3、2打點最佳，獅隊第一棒莊駿凱也有5支2、跑回2分，值得一提的是單場繳出3次盜壘成功。

此外，因傷在二軍調整的陳江和，繼5月31日後今先發二壘，5打數擊出1安打，並有一次盜壘成功，投手官大元雖沒登板投球，也在場邊牛棚練投。

楊志龍4.2局失6分吞敗。（記者黃志源攝）

蔡萬霖先發4局失5分。（記者黃志源攝）

陳子鴻在2局下擊出1分打點全壘打。（記者黃志源攝）

陳子鴻在2局下擊出1分打點全壘打。（記者黃志源攝）

中信兄弟二軍開路先鋒林書逸5打數擊出3安打，攻下2分打點，但未能助球隊獲勝。（記者黃志源攝）

統一二軍中繼投手賴泊凱拿下勝投。（記者黃志源攝）

中信兄弟二軍投手官大元牛棚。（記者黃志源攝）