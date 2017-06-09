中職Live》賽格威戰獅 桃猿降魔術數字

2017/06/09 17:41

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

先發陣容

棒次

陳傑憲 SS

1

詹智堯 CF

林志祥 2B

2

郭嚴文 2B

蘇智傑 DH

3

王柏融 RF

高國慶 1B

4

林泓育 DH

陳鏞基 3B

5

朱育賢 LF

鄭鎧文 RF

6

陳俊秀 1B

朱元勤 LF

7

林承飛 SS

薛惟中 C

 8 梁家榮 3B
羅國龍CF

9

劉時豪 C

福瑞多

先發投手

賽格威

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