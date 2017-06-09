中職Live》賽格威戰獅 桃猿降魔術數字
2017/06/09 17:41
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獅
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猿
先發陣容
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獅
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棒次
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猿
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陳傑憲 SS
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1
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詹智堯 CF
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林志祥 2B
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2
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郭嚴文 2B
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蘇智傑 DH
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3
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王柏融 RF
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高國慶 1B
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4
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林泓育 DH
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陳鏞基 3B
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5
|
朱育賢 LF
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鄭鎧文 RF
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6
|
陳俊秀 1B
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朱元勤 LF
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7
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林承飛 SS
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薛惟中 C
|8
|梁家榮 3B
|羅國龍CF
|
9
|
劉時豪 C
|
福瑞多
|
先發投手
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賽格威
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