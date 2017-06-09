日本LPGA》三得利女子公開賽第2回合 盧曉晴並列17名
2017/06/09 18:12
盧曉晴。（資料照）
〔記者趙新天／綜合報導〕日本LPGA巡迴賽三得利女子公開賽今天打完第2回合，台灣名將盧曉晴以70桿完賽，總計139桿並列17名。
盧曉晴今天前半段進展不多，前8洞全數打Par，打完11洞只有1個柏忌和1個博蒂。靠著最後7洞的兩個5桿長洞抓下博蒂，才以紅字70桿完賽。目前總計139桿，並列17名。
這場比賽在兵庫縣著名的六甲國際俱樂部舉行，日本名將宮里藍發表季後引退宣言之後，吸引眾多球迷到場觀戰，首回合歡眾數6735人，幾乎是去年第1回合的2倍，今天共有9405人買票進場，創下非假日最多人數紀錄。主辦單位在官網上公告，預售票早已完售，現場門票數量不多，且停車位有限，提醒觀眾注意可能無法入場。
第2回合打完，日本女將辻梨惠以134桿繼續當排頭，今天她打出69桿，暫以1桿之差領先葭葉留美和南韓金荷娜。宮里藍這回合花了74桿，她在第17洞推進關鍵的博蒂，以總計144桿晉級決賽。
同場出賽的台灣女將姚宣榆和劉依貞，兩回合打完都是147桿並列80名，未能打進決賽，蔡佩穎149桿。
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