中職》林智勝傷癒復出 打先發第4棒

林智勝。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕5月初在跑壘時受傷的林智勝，今天重新登錄一軍，立刻被排進先發打序扛第4棒DH，他表示，既然傷已經好了，很開心可以回到場上。

林智勝於5月3日擊出安打後，在跑壘時拉傷右小腿，他表示，這次下二軍超過1個月，前2週連跑步都困難，「沒想到會這麼嚴重，就讓自己靜下來，一步一步把傷養好。」他說。

林智勝指出，在二軍期間仍關心一軍比賽，但不會急著要馬上回一軍，確定完全健康再上來，「大家的表現很穩定，補上來的像（曾）陶鎔，都打得不錯。」他說。

中信兄弟總教練史耐德表示，球隊一直在等林智勝傷癒歸隊，既然可以上場就讓他出賽，沒有理由放在板凳上。