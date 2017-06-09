渣打全國業餘高爾夫夏季排名賽 許閎軒首度稱王、黃郁心封后
2017/06/09 18:23
106年渣打全國業餘高爾夫夏季排名賽，男子總冠軍許閎軒（右）首度稱王、女子組黃郁心封后。（高協提供）
〔記者趙新天／綜合報導〕106年渣打全國業餘高爾夫夏季排名賽，今天在南投縣松柏嶺球場落幕，男子組全國花園球場培訓的許閎軒首度稱王，女子組來自高雄的黃郁心第1次打公開組就封后。
男子總冠軍戰今天競爭十分激烈，許閎軒決賽日出發時領先3桿，他在第6和第8洞花掉了兩桿，隨後一陣起伏，直到第11洞開始進帳4隻小鳥，才以總計284桿坐穩總冠軍寶座，這是他首次贏得季賽總冠軍。
許閎軒賽後說：「我覺得從第2天最後1洞射下老鷹後，就感覺這場比賽有很大的機會可以贏下來。南投球場不是長打者天堂，我的短桿跟推桿又相當有感覺，我掌握機會、堅持設定的比賽策略，最後終於贏得這座冠軍盃。」
女子組黃郁心首次打女子公開組就有好表現，一舉拿下南投夏季賽的女子總冠軍頭銜。黃郁心說：「這是我第1次打公開組，沒有想到就拿到女子總冠軍，現在的心情真的很開心。這座總冠軍盃帶給我的不只是榮譽，更重要的是，讓我對未來更有信心。」
渣打夏季排名賽其他各組冠軍分別是：男子公開組劉永華（291桿），男A組陳宥蓁（294桿），男B組林銓泰（299桿），男C組黃柏恩（162桿），男D組許柏丞（168桿）。
女子公開組陳萱（303桿），女A組洪若華（301桿），女B組許淮茜（321桿），女CD組林欣黛（173桿）。
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