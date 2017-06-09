中職》腳傷仍不適 潘武雄回一軍先打DH或代打

統一獅潘武雄今升一軍。（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕因右腳腳趾被觸身球擊中，統一獅主將「TAKE」潘武雄在一軍缺陣一個半月，終於在今天歸隊，將先以代打或DH為主。

潘武雄前次於一軍上場已是4月20日，休兵至5月28日開始在二軍出賽5場，打擊率4成67、另有1發全壘打。

雖腳傷仍有些不適，但TAKE說：「在控制的範圍內，狀況還行，沒什麼問題，在二軍也守了2場，現在上半季快結束了，先回來融入氣氛，準備下半季。」

潘武雄表示，先把自己調整好，有好的身體才能有成績，慢慢進入狀況，希望能帶動氣氛，進而帶來好的球賽。