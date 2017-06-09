中職》史耐德：林智勝雖復出 曾陶鎔繼續上
2017/06/09 18:57
林智勝。（記者徐正揚攝）
〔記者徐正揚／新北報導〕林智勝傷癒復出，中信兄弟內野可能出現排擠效應，影響最大的首推守備位置重疊的曾陶鎔，但總教練史耐德強調，這對教練是很甜蜜的苦惱，他會想辦法讓兩人都上場。
史耐德指出，曾陶鎔今年能夠待在一軍，是靠自己的表現爭取來的，絕對有資格繼續先發，沒有理由因為誰回一軍就坐板凳，因為他能守好幾個位置，增加調度上的靈活度，他會想辦法讓這兩支大棒子同時上場。
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