NBA》騎士若被橫掃 ESPN名記者：詹姆斯非最偉大球員

詹姆斯。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽，騎士以0：3陷入絕對落後，ESPN名記者史密斯（Stephen A. Smith）就直言，若騎士被橫掃，就不用再討論詹姆斯（LeBron James）是否為最偉大的球員了。

史密斯說，若在總冠軍賽被橫掃2次，就別想當偉大球員，即使NBA前球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）在76人時期面對擁有布萊恩（Kobe Bryant）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）的湖人隊，艾佛森還是拿下1勝。

他表示，若騎士被橫掃出局，也不用再討論詹姆斯是否為最偉大的球員。

另外，史密斯過去6年的預測總冠軍賽預測失準，他在今年的總冠軍賽前看好騎士能奪冠，但騎士已經陷入0：3落後。