NBA總冠軍G4騎士背水一戰 今日賽事預告與轉播

詹姆斯。（法新社）

早安自由體育的讀者們，為您獻上精采賽事。

騎士前戰遭勇士逆轉後，總決賽吞下三連敗，陷入絕對落後，今將在主場背水一戰，詹皇能否帶領球隊搶下關鍵的一勝呢？勇士能順利於客場封王嗎？

昨以大比分敗給世仇洋基的紅襪，今推出本季2勝0敗，防禦率2.57的強森先發，出戰老虎的齊默曼，強森是否能帶領紅襪奪勝，避免三連敗呢？

中職兩場賽事皆在北台灣進行，富邦悍將由陳明軒掛帥，對上中信兄弟洋投肯恩；桃園場次則為土投對決，統一獅廖文揚出戰Lamigo桃猿王溢正。

日職部分逢兩大聯盟交流戰，昨首度對決老東家的陽岱鋼，雖終止連續安打表現，但巨人總算靠著坂本勇人的超前安，走出13連敗陰霾，並送給火腿6連敗。今兩隊再戰，會擦出什麼火花呢？

法網女單決賽，將由第3種子羅馬尼亞女將哈勒普，與30多年來首位以非種子身分闖進法網女單決賽的拉脫維亞選手奧斯塔彭科對決。

NBA總冠軍賽

09:00 勇士vs.騎士（緯來體育、愛爾達體育）

MLB例行賽

07:00 老虎vs.紅襪（FOX體育）

07:30 金鶯vs.洋基（民視）

10:00 紅人vs.道奇（FOX體育二台）

中職例行賽

17:05 富邦悍將vs.中信兄弟

（緯來體育、緯來精采、愛爾達育樂、愛爾達足球、CPBLTV）

地點:新莊棒球場

17:05 統一獅vs.Lamigo桃猿

（愛爾達體育、ELEVEN SPORTS、CPBLTV）

地點:桃園棒球場

日職例行賽

17:00 巨人vs.火腿（FOX體育二台）

法網女單決賽

21:00開始（FOX體育、FOX體育三台）