日職》陽岱鋼對火腿中斷安打 巨人終於贏球了

〔記者石毓琪／綜合報導〕台灣「巨人陽」陽岱鋼本周升一軍，今（9）日以客隊身分回到前東家日本火腿主場札幌巨蛋，雖然換了球隊，還是受到許多火腿球迷歡迎，巨人在坂本勇人關鍵的超前安打下，2：1險勝火腿，中止了近期13連敗的低潮。

陽岱鋼春訓受傷，直到6月才在一軍亮相，剛好適逢2大聯盟央聯、洋聯的交流戰，在前3場對西武都有安打後，今天回到火腿主場，首次對決前隊友高梨裕稔，陽岱鋼打第一球遭到松本剛美技接殺歡迎，總計4打數沒安打還吞下2K，中斷連續安打場次。

即使陽岱鋼對火腿首戰出師不利，同樣以「前隊友」之姿踢館的石川慎吾，在2局上為巨人打進第1分，坂本勇人在5局上1：1平手時敲出中外野深遠二壘打，幫助巨人以1分差取得領先。而巨人靠著先發洋投麥克拉斯8局燃燒121球飆10K的超水準表現，以及馬錫森完美關門，巨人走出13連敗地獄，也送給火腿6連敗。

巨人中止13連敗。（取自讀賣巨人推特）

坂本勇人敲出超前安打。（取自讀賣巨人推特）

麥克拉斯8局好投，是巨人止敗大功臣。（取自讀賣巨人推特）