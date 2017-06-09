中職》王勝偉生涯百觸「M1」 目標還是200盜

中信兄弟王勝偉。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕王勝偉從今天起每次站上打擊區，都可能追平同隊前輩陳瑞昌所保持、生涯100次觸身球的中職紀錄，他卻希望發生時間愈晚愈好，目標還是先完成生涯200次盜壘。

王勝偉指出，面對觸身球紀錄的情緒很複雜，高興也不是，不高興也不是，雖然機率上隨時會出現，仍期盼先達成200盜，「我還差14次，希望比觸身球先到，同場達成也不錯」，最慶幸不曾因為觸身球受到太大傷害，因為有「撇步」，幾乎每年都能全勤出賽。

「2005年我有去阿拉斯加夏季聯盟，那邊的教練有教，面對近身球，眼睛要盯到最後，身體再轉向本壘板，就算被球打到，也只是背部，傷害不會太大，還能保持身體的重心，打擊姿勢不會被破壞。」他說。

周思齊距離生涯百轟也是「M1」，兩人都不反對同場達成，王勝偉認為，最完美的是他先觸身球上壘，然後周思齊跟著開轟，但他棒次大多排在周思齊後面，劇情恐怕沒法這樣演。