中職》林智勝下二軍 感受學弟企圖心

〔記者徐正揚／新北報導〕下二軍休養超過1個月，林智勝最大的心得是：二軍球員真的都很拚。

林智勝指出，很久沒在二軍待這麼久，這段時間最大的心得，就是每個學弟都很積極，「因為洋教練對球員比較沒那麼熟悉，你要把每個環節都做好，才有機會上一軍，所以大家都很拚，每個企圖心都很強。」他說。

林智勝認為，因應學弟們這麼拚，目前他最大的課題就是維持成績，一旦被超越就可以退休，「但我覺得，一定要有自己的訓練方法，尤其是球季後，你沒有體能教練帶，怎麼去訓練與維持，真的很重要。」他說。

中信兄弟總教練史耐德表示，受傷的球員要回一軍，球隊有一套標準流程，必須完全通過，林智勝就是經過一連串測試，確定完全沒有問題，才讓他回一軍。

林智勝。（記者羅沛德攝）