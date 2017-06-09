中職》周思齊將發起「百轟募百萬」 送小朋友去日本唸高中

〔記者徐正揚／新北報導〕周思齊的生涯百轟進入「M1」，他將發起「百轟募百萬」活動，明年送2位小朋友去日本唸高中。

周思齊指出，一旦百轟達成，會把球棒、球鞋、打擊手套、簽名球、頭盔等裝備捐出舉行義賣，為他成立的球芽基金籌募經費，預計明年送2位小朋友去日本琉球唸高中，估計每人3年花費約新台幣200萬元。

周思齊在。（資料照，記者黃志源攝）