日職》糗！敲轟漏踩本壘 歐力士洋砲首轟沒了（影音）

2017/06/09 20:20

〔記者林子翔／綜合報導〕剛加入歐力士的洋砲馬雷羅（Chris Marrero） 今天對上中日龍的比賽中敲出左外野2分砲，但跑回來時沒有踩到本壘，原本的兩分砲變成只有1分打點的三壘安打。

馬雷羅是在上月30日與歐力士簽下合約，年薪推估4440萬日圓，他在今天上一軍，並擔任球隊開路先鋒，他在第三打席揮出左外野深遠飛球，飛出外野大牆，這是一發2分砲，一舉超前比數。但馬雷羅在回本壘時「漏踩」本壘壘包而出局，紀錄上改判為三壘安打。

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