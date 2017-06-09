日職》柳田悠岐開轟 范登赫克好投率軟銀完封阪神（影音）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀荷蘭籍洋投范登赫克（Rick van den Hurk）今在跨聯盟交流賽對上阪神虎，主投6局無失分，加上柳田悠岐敲出本季第15轟，最後軟銀以3：0完封虎軍，近期取得4連勝佳績。

軟銀全場出現6支安打，柳田悠岐單場2安有3分打點，包含首局1分打點的安打，以及第3局敲出2分砲，這也是他本季15轟；阪神打線僅有4安打，全隊一共還吞下14K。

范登赫克6局投球，僅被敲3安，送出多達9次三振，拿下本季第6勝。後援的森唯斗、岩嵜翔、終結者沙法提（Dennis Sarfate）各1局無失分，守下戰果；阪神先發岩貞祐太7局失3分，吞下本季第4敗。