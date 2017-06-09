NBA》和KD加入勇士不同 詹皇：沒什麼好不公平的

詹姆斯（左）與杜蘭特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年加盟金州勇士的杜蘭特（Kenin Durant），昨投出關鍵逆轉三分彈，送給騎士三連敗。在被問到對杜蘭特加盟勇士的看法，詹姆斯（LeBron James）說:「這是否公平？我不在乎。」

詹姆斯解釋，「我的意思是，我覺得這樣很棒，這對聯盟來說是很好的，現在看看收視率和聯盟賺的錢，大家都熱愛這項賽事。」

外界常拿過去加盟熱火贏得冠軍後重回騎士的詹姆斯與杜蘭特做比較，但詹姆斯認為，「我不覺得我們的職業生涯因轉隊而雷同，杜蘭特是加入一支已經完整的球隊，他只需要做他想做的事，那就是幫助他們贏球。」

詹皇強調，不論對上怎樣的球隊，就算是四位名人堂球員的球隊，如同他以往所說的，格林（Draymond Green）、K.湯普森（Klay Thompson）、柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特，他都很期待。

詹姆斯提到，運動就是如此，這種情況就是會發生。「我沒有資格說誰加入哪支球隊公不公平，若有機會簽下一位最佳球員，身為球隊老闆，我會試著簽下所有人。」