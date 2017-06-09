中職》不滿好球帶？陳禹勳爆「X三小」引網友熱議
2017/06/09 23:35
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊今晚主場隊上統一獅隊，8局打完陷6：6僵局，9局上守護神「鄉長」陳禹勳疑因不滿主審好球帶，退場時嘴上念念有詞，捕手劉時豪還上前安撫他的情緒，被網友熱烈討論，賽後他僅表示，是對自己投不好，才有情緒上發洩。
9局上半，陳鏞基敲出安打並盜壘成功，2出局二壘有人，陳禹勳三振掉鄭鎧文，沒有讓獅得分，但他在結束投球時被拍攝到念念有詞，隊友也趕緊緩和情緒，有網友更直接討論陳禹勳是不是朝向主審飆罵「X三小」的粗話。
對此，陳禹勳賽後表示，只是對自己投不好發洩，而在9局下半朱育賢擊出再見安打後，陳禹勳成為比賽最後的勝投，也是他本季第一場勝投。
陳禹勳疑似向主審抗議，賽後做出說明。（記者陳志曲攝）
陳禹勳疑似向主審抗議，賽後做出說明。（記者陳志曲攝）
陳禹勳疑似向主審抗議，賽後做出說明。（記者陳志曲攝）
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