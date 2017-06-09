籃球》經典傳承賽 陳信安要再現經典灌籃
2017/06/09 21:44
陳信安。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣籃壇史上首次的「BE HEROES經典傳承賽」，本周末將在彰化體育館開戰，由林志傑、田壘和陳信安等傳奇球星所組成的「黃金世代」隊，將迎戰甫拿下東亞資格賽冠軍的劉錚和周儀翔等年輕小將組成的「未來之星」隊，田壘表示，「有機會再回到台灣打球很興奮，很期待和學弟互尬球技。」
田壘上季於CBA天津榮鋼隊出賽34比賽，9場擔任先發，場均5.1分則寫下赴CBA拚戰3個球季的新低點，季後返台田壘積極養身，並加強訓練，盼能延續球員生涯，他說，「腳踝傷勢恢復了八成，之前韌帶有輕微撕裂，現在已可以投入訓練，希望不影響傳承賽的表現。」
「黃金世代」隊唯一已退役的球星陳信安，仍保有每週運動的習慣，身材和體能都保持的很好，他笑說，「有機會一定會再灌籃，重現經典，但學弟應該要識相的退開，不要太激烈的防守。」
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