NBA》有些事比政治傾向更重要 Kobe願見川普

前湖人球星Kobe。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國新任總統川普行事作風備受爭議，尤其是種族政策更受到NBA聯盟抨擊，不過退役球星「老大」Kobe（Bryant）卻有不同見解。

歷年奪冠球隊都會受邀到白宮參觀、與總統會面，Kobe雖和前美國總統歐巴馬有交情，但他日前受訪表示，如果有機會受邀，他可能還是會接受這樣的安排。

「我大概還是會去，畢竟這種訪談和誰當政無關，而是和你身邊的人有關，包括那些仰望著你的孩子和美國這個國家，當然說實在的，這會是個艱難的選擇。」Kobe說。

今年初NFL超級盃贏家愛國者有許多球員因為不認同川普的政見，拒絕參加拜訪白宮的活動，而接下來無論是勇士還是騎士奪冠，都將有下一支球隊前往白宮，外媒也預測屆時又將有球員藉故缺席。