中職》逃不過我的鷹眼！洪總單場2挑戰成功（影音）
2017/06/09 22:41
Lamigo桃猿總教練洪一中。（記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊封王魔術數字M8，今天對上統一獅隊，「洪總」洪一中無愧「諸葛洪中」綽號，2次鷹眼挑戰成功，為球隊爭取有利判決。
洪總第一個挑戰成功出現在3局上半，蘇智傑擊出投手強襲球，賽格威擋了一下再傳一壘，第一時間一壘審判打者蘇智傑上壘，洪總提出挑戰，經電視慢動作重播確定打者刺殺出局，挑戰成功也保留下一次的挑戰權。
至於第二次挑戰則在7局下半，輪到Lamigo進攻，配合打跑戰術，一壘跑者劉時豪盜壘成功，郭嚴文擊出二壘方向滾地球，二壘手林志祥快傳一壘，第一時間判定郭嚴文出局，但洪總再次挑戰，主審改判郭嚴文安全上壘，也讓洪總今天「2支2」挑戰成功。
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