中職》糗！富邦捕手傳球「溜手」 連教練都傻了（影音）

2017/06/09 23:20

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟今天對上富邦悍將，8局下攻占一、三壘，兄弟這時發動盜壘，悍將捕手方克偉傳球時竟「溜手」，讓兄弟輕鬆攻回1分。

8局下彭政閔、林智勝連續安打，兄弟將林智勝換下，由吳東融代跑。兄弟發動盜壘，方克偉傳球時顧慮三壘跑者，卻不慎「溜手」，讓球滾地三壘界外區，讓富邦總教練葉君璋看傻眼，兄弟三壘跑者輕鬆回來得分。

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