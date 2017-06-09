中職》差點單場雙響 黃鈞聲4場內二獲MVP
2017/06/09 22:52
黃鈞聲七局下擊出右邊方向兩分砲，幫助中信重新取得領先（記者羅沛德攝）
〔記者徐正揚／新北報導〕在黃鈞聲差點演出生涯首次單場雙響的帶動下，中信兄弟在比賽後段灌進8分，以11：6逆轉勝富邦悍將，黃鈞聲也繼5月28日後，出賽4場二度獲選單場MVP。
中信打完5局從領先3分變成落後3分，後4局幾乎全看黃鈞聲表演，他先於7局下轟出關鍵2分彈，助中信以7：6拿回領先，8局下又擊出打在全壘打牆上緣彈回場內的2分打點二壘安打，把領先優勢擴大到5分，還貢獻2次重要的盜壘阻殺。
黃鈞聲今年直到5月23日才升上一軍，出賽8場打擊高達4成62，目前連續7場有安打，儘管與生涯首次單場雙響擦身而過，仍繼5月28日後，最近4場內二度獲選單場MVP，他表示，能轟出全壘打，並幫助球隊贏球，是最開心的事。
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