日職》鈴木大地開轟助羅德奪勝 養樂多交流賽10連不勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕羅德今天對上養樂多，靠著鈴木大地首局3分砲奠定勝基，最後以6：1獲勝，養樂多不但吞下9連敗、跨聯盟交流戰至今還沒有拿下勝利。

羅德首局就先靠失誤得1分，鈴木大地再轟出3分砲，讓羅德首局攻下4分。養樂多在4局上靠雄平的安打追回1分，但羅德分別在4局下、5局下各攻下1分，最後以5分之差獲勝。

羅德先發涌井秀章主投6局，被敲6安，失掉1分，拿下本季第2勝；養樂多先發原樹理5局被敲7安（包含1轟），失掉6分5分自責，吞下本季第3敗。

跨聯盟交流戰開打至今，養樂多吞下9敗1和的成績，在讀賣巨人今天獲勝後，養樂多成為12隊唯一沒拿過勝利的隊伍。