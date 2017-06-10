法網》前冠軍瓦林卡逆轉球王 晉男單決賽

瓦林卡。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕瑞士悍將瓦林卡（Stan Wawrinka）再現單手反拍威力，歷經逾4個半小時的5盤鏖戰，6：7（6：8）、6：3、5：7 、7：6（7：3）、6：1大逆轉現任世界球王穆雷（Andy Murray），繼2015年法網封王後重返男單決賽，週日終極對手將是九冠王、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）對決奧地利新星提姆（Dominic Thiem）的勝方。

「惦惦吃三碗公」的瓦林卡，已滿32歲寶刀未老，且不改每逢大賽「人來瘋」本色，此役面對英國頭號種子積極槍攻，即使盤數1：2落後，關鍵第4盤搶7反撲扳平，決勝盤第3種子又火力全開，3度破發取得5：0聽牌，驚險回報去年法網4強4盤落敗之仇，生涯對戰穆雷也形成8勝10負。

30歲的穆雷去年下半季強勢崛起，包辦溫布頓、里約奧運、年終總決賽三座大賽冠軍，也拉下塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）搶佔龍頭寶座。不過本季「英國希望」陷入瓶頸，澳網16強爆冷出局、北美硬地及紅土賽都未見佳績，法網4強第5盤意外崩盤，更令當今球王徒呼負負。

穆雷。（法新社）