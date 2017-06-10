法網男單4強戰 瓦林卡擊敗莫瑞晉決賽

〔中央社〕瑞士男網好手瓦林卡今天在法國網球公開賽男單4強戰，以6-7 (6/8)、6-3、5-7、7-6 (7/3)和6-1擊敗排名世界第一的英國球王莫瑞，成為44年來挺進法網決賽的最年長選手。

曾於2015年在法網封王的瓦林卡（Stan Wawrinka）將在決賽中迎戰9度冠軍得主納達爾（Rafael Nadal）或奧地利男網悍將提姆（Dominic Thiem）。

32歲的瓦林卡也是2016年美國公開賽冠軍，他今天鏖戰4小時34分鐘扳倒莫瑞（Andy Murray），將於11日登場的男單決賽，爭取生涯第4座大滿貫賽冠軍。