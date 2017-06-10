蠻牛撞翻奧國新星 問鼎法網十冠

納達爾。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）無愧為法網紅土九冠霸主，6：3、6：4、6：0 狠狠撞倒奧地利新星提姆（Dominic Thiem），第10度挺進男單決賽，週日終極對手為瑞士單反名將瓦林卡（Stan Wawrinka），「蠻牛」迫不及待爭取空前十冠偉業。

納達爾本月初剛過31歲生日，拿手的紅土連勝氣勢無法擋，氣勢正旺的第4種子此行連闖6關、1盤未失，總共僅失29局，4強不但締造對戰年輕後輩提姆的4勝2敗，也回報上月羅馬8強輸球之仇，睽違3年重返法網男單決賽的「蠻牛」，持續朝生涯第15座四大賽金盃邁進。

左手持拍的納達爾，擅長底線對峙，招牌上旋球在球速偏慢的紅土威力更強，前9次殺進法網決賽全部登頂，包括2005年起四連霸，以及2010年起賽史紀錄的五連霸！壟斷單一大滿貫賽事的宰制力空前，也是網壇公開化年代首見，更被譽為當代「紅土之王」。納達爾、瓦林卡生涯18次交手，前者也取得15勝3敗的絕對領先。