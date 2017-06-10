中職》鄉長朝主審怒飆髒話 球迷熱議2顆外角（影音）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿終結者陳禹勳昨天朝向主審狂吼引發議論，賽後總教練洪一中表示好球帶不是很固定。有球迷拿獅投邱浩鈞三振林承飛的外角球，和陳禹勳不太滿意被判壞球的外角球相比。

8局下，邱浩鈞面對林承飛，一記外角球獲得主審青睞拉弓，林承飛有點沮喪，當場蹲了下來；9局上，陳禹勳面對鄭鎧文，也在2好2壞投了一顆外角變化球，未獲主審青睞，陳禹勳的動作與表情相當沮喪。

陳禹勳最後讓鄭鎧文揮棒落空三振，當場在投手丘暴氣，朝向主審吼了一句「X三小」的粗話，也讓隊友趕緊上前控制他的情緒。賽後，陳禹勳表示，他只是對自己投不好發洩。

今日出刊的《自由時報》報導，桃猿教頭洪一中表示，「好球帶好像不是很固定，兩邊都有這情況，雙方投手也都有情緒，我想裁判應該不會偏袒，投手自己本來就要去適應，畢竟主控權仍在裁判。」

邱浩鈞外角球：

陳禹勳外角球：