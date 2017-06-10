NBA》奪冠只差一步 柯瑞：此役是本季最重要的48分鐘

柯瑞。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕已取得3：0聽牌優勢的勇士今天再戰騎士，期待以季後賽16連勝之姿奪冠，賽前陣中球星柯瑞（Stephen Curry）向隊友們喊話，他表示，今天的48分鐘是本季最重要的48分鐘，希望大家能更專注於比賽之上。

前一場比賽，勇士靠著杜蘭特（Kevin Durant）的關鍵三分球，驚險拿下聽牌勝，今天將能一舉封王，不過柯瑞的態度仍相當謹慎，「我們的心態不會改變，必須注意場上的細節，不管是攻守都要保持專注。今天的48分鐘是本季最重要的48分鐘，我們距離目標已經不遠。」

騎士與勇士關鍵第4戰將在台灣時間早上9點開打。