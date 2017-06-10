NBA》傳奇球星們都能擊敗勇士？柯爾幽默回應

柯瑞（左）、杜蘭特。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕近幾年勇士崛起，寫下各種傳奇的紀錄，包括例行賽73勝、季後賽15連勝等，但也有不少前NBA球星們出來說話，認為這支球隊在過去的時代，才沒那麼容易生存，對於這些說法，主帥柯爾（Steve Kerr）做出回應。

活塞名將漢米爾頓（Richard Hamilton）、R.華勒斯（Rasheed Wallace）日前參與CBS Sports的節目，談起2003-4年的活塞冠軍組合，他們都認為，活塞能夠用7場比賽擊敗現在的勇士，這番言論，又再度挑起「貴古賤今」的話題。

對此，勇士總教練柯爾提出他的看法，只是答案有些嘲諷，「他們都是對的，他們可以把我們殺死，隨著時代的變遷，比賽變得越來越糟糕，球員也不像過去一樣有天分。這些50年代的人可以摧毀任何人，而我想這從人類演進的概念上來看，是非常奇怪的，原來體育和人類演化的觀念是相反的，球員會隨著時代，變得更不堪一擊，這我無法解釋。」

柯爾表示，他無法理解為何很多人都愛拿不同世代的球隊做比較，他認為這些傳奇球星在過去都是很偉大的，而現在的勇士也是，所以希望大家能夠互相尊重，別老愛提這些事情。

勇士與騎士第4戰將在台灣時間10日早上9點開打。

柯爾。（資料照，歐新社）