MLB》本季面對金鶯狀態不佳 田中將大延後先發
2017/06/10 08:52
田中將大延後一天先發。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕洋基隊考慮日籍投手田中將大本季面對金鶯的狀況不盡理想，因而讓他延後一天上場，將對手換成天使隊，對此田中表示：「這不是什麼大事。」
洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）表示：「他今年面對金鶯遇到一些困難。」田中將大本季戰績5勝6敗，防禦率6.55，其中兩場面對金鶯的比賽共投了10.2局，失10分，因此球隊改變計畫，改讓田中面對隔天的天使隊。
田中將大對此僅簡單回應：「這不是什麼大事，球隊只是給我多一天準備時間。」而週一面對金鶯將由誰替補先發，吉拉迪表示自己也還不知道，「球隊內部有人選。」
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