NBA》今將背水一戰 騎士老將：沒冠軍就是失敗球季
2017/06/10 08:25
傑佛森。（資料照，法新社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕處於0：3落後的絕對劣勢，騎士今再戰勇士將背水一戰，賽前老將傑佛森（Richard Jefferson）表示，如果騎士今年沒辦法奪冠，這將是失敗的球季。
「這個聯盟裡，每年都有3支球隊是一樣的，假如我們沒辦法拿下冠軍，那麼今年就是失敗的。」傑佛森也說，他認為在這個系列賽前，若說騎士會奪冠，應該沒人會感到驚訝。
第4戰騎士將力阻勇士封王，也避免自己成為歷史紀錄的苦主，傑佛森表示，「我們的目標不是要阻止那支打破喬丹例行賽紀錄的球隊，也不是要阻止一支在季後賽不敗的隊伍，這些一點都不重要。我們唯一的目標，只和自己有關係，就是努力調整到最佳狀態，並位自己贏下冠軍，如果這樣動力是源自於其他人，那並不是對的理由。」
總冠軍系列賽前，騎士在季後賽共拿下12勝1敗，但傑佛森不認為球隊調整到最佳狀態，潛能也沒完全發揮，而今天就是全力以赴，「不管今晚發生什麼，如果我們沒拿到冠軍，那麼這個球季就是失敗的，我想這對勇士來說也一樣。」
騎士和勇士的第4戰將在台灣時間10日早上9點開打。
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