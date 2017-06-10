MLB》16億合約最終年 紅雀丟掉3屆明星內野手

佩雷塔遭紅雀指定讓渡。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀隊今將3屆明星內野手佩雷塔（Jhonny Peralta）指定讓渡（DFA），挪出空間讓王寇頓（Kolten Wong）從10天傷兵名單回歸球隊。

佩雷塔在2013年冬天跟紅雀簽下4年5300萬美元（約16億台幣）合約，原本擔任先發游擊手，去年受傷痛所苦而表現下滑，加上明星菜鳥游擊狄亞茲（Aledmys Diaz）崛起，迫使佩雷塔移防三壘，偏偏吉歐可（Jedd Gyorko）表現出色，佩雷塔因而失去上場空間。

截至目前為止，佩雷塔出賽21場打擊三圍是慘淡的.204／.259／.204，是目前大聯盟至少50打席中，唯一沒有長打與打點的球員，也讓紅雀決定將他DFA。

紅雀有7天期間決定將他交易或是放入讓渡名單，不過紅雀總管莫茲里爾克（John Mozeliak）已表示沒有交易打算，最後可能就是直接釋出。