NBA》狂語錄又一筆 球爸：3個兒子都加入湖人拚冠軍

朗佐日前參與湖人試訓。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA本季選秀大熱門朗佐 （Lonzo Ball）的父親波爾（LaVar Ball）的「狂語錄」又再添一筆，他表示，希望自己的三個兒子都能效力湖人，並且一起為「紫金大軍」拿下總冠軍。

除了朗佐外，波爾其他兩個兒子LiAngelo Ball和LaMelo都是籃球員，日前波爾接受訪問，談到對於3個兒子的生涯規劃，他表示都會讓孩子們參與NBA選秀，也希望都能被湖人選上，「希望這3個男孩都可以加入湖人，並且拿下一座又一座的冠軍。你如果認為我在開玩笑，那你最好去看看我們在高中時期所做的那些努力。」

波爾先前許多發言引起爭議，還為兒子打造專屬品牌球鞋，讓朗佐還沒進NBA就已經聲名大噪。