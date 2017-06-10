NBA》狂語錄又一筆 球爸：3個兒子都加入湖人拚冠軍
2017/06/10 08:54
朗佐日前參與湖人試訓。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕NBA本季選秀大熱門朗佐 （Lonzo Ball）的父親波爾（LaVar Ball）的「狂語錄」又再添一筆，他表示，希望自己的三個兒子都能效力湖人，並且一起為「紫金大軍」拿下總冠軍。
除了朗佐外，波爾其他兩個兒子LiAngelo Ball和LaMelo都是籃球員，日前波爾接受訪問，談到對於3個兒子的生涯規劃，他表示都會讓孩子們參與NBA選秀，也希望都能被湖人選上，「希望這3個男孩都可以加入湖人，並且拿下一座又一座的冠軍。你如果認為我在開玩笑，那你最好去看看我們在高中時期所做的那些努力。」
波爾先前許多發言引起爭議，還為兒子打造專屬品牌球鞋，讓朗佐還沒進NBA就已經聲名大噪。
相關新聞
- NBA》今將背水一戰 騎士老將：沒冠軍就是失敗球季
- NBA》傳奇球星們都能擊敗勇士？柯爾幽默回應
- NBA》奪冠只差一步 柯瑞：此役是本季最重要的48分鐘
- NBA》勇士今若奪冠 將締造不常見的紀錄
- NBA總冠軍G4騎士背水一戰 今日賽事預告與轉播
推薦新聞
-
高爾夫》徐薇淩延長賽出線，取得美國女子公開賽資格2017/06/10 10:05
-
NBA》首節就寫紀錄！ 詹皇超越籃球之神2017/06/10 09:25
-
NBA》絕對逆境拿下第4戰？ 前一支球隊是21年前2017/06/10 09:23
-
MLB》本季面對金鶯狀態不佳 田中將大延後先發2017/06/10 08:52
-
MLB》16億合約最終年 紅雀丟掉3屆明星內野手2017/06/10 08:42