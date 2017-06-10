MLB》海尼根、雷克蒙2分砲 洛磯退小熊居龍頭

海尼根今天敲出2分砲。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕洛磯今作客小熊，靠著海尼根（Ryan Hanigan）、雷克蒙（Charlie Blackmon）各轟一支2分砲，以5：3踢館成功，落磯近17場比賽勝率超過5成，暫居國聯西區龍頭，目前全聯盟戰績僅次太空人。

1局下小熊就敲出連續安打先馳得點拿下2分，2局上洛磯海尼根敲出2分砲追平比數，5局上布雷克蒙再補一支2分砲超前比數，下半局小熊追回1分，但7局上洛磯靠著觸身球保送及安打再得1分，順利拿下勝利。

根據Statcast™測量，海尼根這支2分砲飛了378英呎（約113公尺），飛行速度更高達時速98英里（約156公里）。賽後洛磯教練布萊克（Bud Black）也給予肯定：「他今天的表現我並不意外，因為他一直以來都表現很好。」

今天洛磯由馬奎茲（German Marquez）先發，僅投了3局就下場，被敲出2安打，失2分有1分責失，無關勝敗。勝投由牛棚魯辛（Chris Rusin）投2局被敲出1安打、1失分皆則失拿下。