NBA Live》騎士狂飆外線 次節領先勇士達20分

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 勇士 33 49 騎士 49 69

第二節

次節開賽，厄文再度飆進外線，騎士穩住領先地位，但湯普森（Klay Thompson）、杜蘭特分別在外線及禁區得手，稍將差距縮小。

騎士表現依舊強悍，史密斯在進攻時間結束前飆進超大號三分，厄文也投進外線，加上詹姆斯在禁區得手，騎士領先多達20分。

第一節

開局，騎士打出一波8：2進攻，格林（Draymond Green）適時跳出，砍進三分球，為球隊止血。詹姆斯禁區切入，完成一次三分打，帶動球隊氣勢，洛夫（Kevin Love）也在外線開火，騎士取得領先，勇士暫停。

暫停過後，勇士仍未能找到節奏，開賽手感極佳的洛夫再度飆進外線，隨後湯普森（Tristan Thompson）搶下籃板後補籃，讓勇士無力招架。

勇士眾將回神，格林放進2分後，杜蘭特（Kevin Durant）也投進三分球，稍稍穩住陣腳。勇士一度將差距縮小，但厄文（Kyrie Irving）適時的外線，又澆熄對手反撲氣燄。

倒數階段，格林與尚波特（Iman Shumpert）發生肢體接觸且又無法控制脾氣，在場上爆氣，吞下技術犯規。

第一節打完，騎士以49：33暫時領先。

洛夫首節在外線履次得手。（歐新社）