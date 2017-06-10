NBA》蓄勢待發！ 杜蘭特賽前大秀舞技（影音）

〔體育中心／綜合報導〕聽牌的勇士今早9時與騎士進行第四戰，力拚總冠軍最後一哩路，目前總冠軍賽MVP呼聲最高的杜蘭特（Kevin Durant）賽前大秀舞技，為隊友球員們集氣。

杜蘭特在總冠軍賽平均上場40分鐘，場均34分、10.3籃板、6助攻、2火鍋、1.3抄截，是勇士隊能以3：0領先騎士的最大關鍵，被認為是FMVP的熱門人選。

杜蘭特秀舞技：

KD is ready to roll. pic.twitter.com/VjJ8mMnuNC — ESPN （@espn） 2017年6月10日