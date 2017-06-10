NBA》老巴開釋 騎士贏球秘訣：耶穌基督
2017/06/10 09:17
巴克利。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕「勇騎」關鍵第4戰將在今天早上9點正式點燃戰火，目前以0：3落後的騎士只能背水一戰，而TNT球評巴克利（Charles Barkley）也認為，騎士要拿下勝利，真的只能祈禱了。
TNT球評巴克利在今年總冠軍賽開打前，預測騎士今年會以4：2奪冠。
不過前三戰打完，騎士以0：3落後，面對如此艱難的情勢，巴克利也陣前倒戈，賽前在節目上表示，騎士今天贏球的秘訣，只剩印度聖雄甘地、天主教教宗方濟各、達賴喇嘛還有耶穌，言下之意是認為，騎士今天要贏球很難，只能祈禱了。
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