NBA》絕對逆境拿下第4戰？ 前一支球隊是21年前

2017/06/10 09:23

詹姆斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕總冠軍賽第4戰今開打，騎士隊要避免被0：4橫掃出局，上一支要在0：3落後拿下第四戰的球隊，得追溯至1996年。

ESPN指出，歷史上有4支球隊能克服0：3劣勢，在第四戰拿下勝利，前一支球隊得追溯至1996年的超音速隊，他們以107：86擊敗喬丹的公牛，甚至也拿下第五戰，最後於第六戰以75：87輸掉總冠軍。

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