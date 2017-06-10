NBA》絕對逆境拿下第4戰？ 前一支球隊是21年前
2017/06/10 09:23
詹姆斯。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕總冠軍賽第4戰今開打，騎士隊要避免被0：4橫掃出局，上一支要在0：3落後拿下第四戰的球隊，得追溯至1996年。
ESPN指出，歷史上有4支球隊能克服0：3劣勢，在第四戰拿下勝利，前一支球隊得追溯至1996年的超音速隊，他們以107：86擊敗喬丹的公牛，甚至也拿下第五戰，最後於第六戰以75：87輸掉總冠軍。
相關新聞
- NBA Live》騎士外線連發 雙位數領先勇士
- NBA》老巴開釋 騎士贏球秘訣：耶穌基督
- NBA》蓄勢待發！ 杜蘭特賽前大秀舞技（影音）
- NBA》狂語錄又一筆 球爸：3個兒子都加入湖人拚冠軍
- NBA》傳奇球星們都能擊敗勇士？柯爾幽默回應
推薦新聞
-
NBA》手感冰冷 柯瑞首節僅靠罰球得分2017/06/10 10:21
-
NBA》騎士明顯違例沒有吹 勇士氣炸了（影音）2017/06/10 10:20
-
高爾夫》徐薇淩延長賽出線，取得美國女子公開賽資格2017/06/10 10:05
-
NBA》老巴開釋 騎士贏球秘訣：耶穌基督2017/06/10 09:17
-
NBA》狂語錄又一筆 球爸：3個兒子都加入湖人拚冠軍2017/06/10 08:54