NBA》首節就寫紀錄！ 詹皇超越籃球之神

詹皇超越喬丹總冠軍得分紀錄。(取自NBA推特)

〔體育中心/綜合報導〕總冠軍賽第4戰,騎士隊詹姆斯(LeBron James)首節就締造紀錄,超越「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)的總冠軍賽得分紀錄(1176分),高居史上第3。

總冠軍賽得分榜,魏斯特(Jerry West)以1679分高居第一,賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)1317分居第二,詹皇超越喬丹的1176分躍居史上第三。

詹皇超越喬丹得分的上籃:

The and-one bucket to pass MJ in career NBA Finals points. pic.twitter.com/ivbOgQ3McL