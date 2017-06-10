NBA》首節就寫紀錄！ 詹皇超越籃球之神
2017/06/10 09:25
詹皇超越喬丹總冠軍得分紀錄。（取自NBA推特）
〔體育中心／綜合報導〕總冠軍賽第4戰，騎士隊詹姆斯（LeBron James）首節就締造紀錄，超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的總冠軍賽得分紀錄（1176分），高居史上第3。
總冠軍賽得分榜，魏斯特（Jerry West）以1679分高居第一，賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）1317分居第二，詹皇超越喬丹的1176分躍居史上第三。
詹皇超越喬丹得分的上籃：
The and-one bucket to pass MJ in career NBA Finals points. pic.twitter.com/ivbOgQ3McL— SportsCenter （@SportsCenter） 2017年6月10日
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