NBA》詹皇沒有極限 季後賽罰球躍居史上第一
2017/06/10 09:45
〔體育中心／綜合報導〕總冠軍賽第4戰，騎士隊詹姆斯不僅在首節就超越喬丹的總冠軍賽得分紀錄，也超越喬丹在季後賽的罰球紀錄，高居史上第一。
詹姆斯在首節命中3記罰球，季後賽生涯罰球數累積1464個，成為NBA季後賽史上命中最多罰球的球員。
詹皇超越喬丹，季後賽罰球史上第一。（取自推特）
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