NBA》女友場邊打氣 T.湯普森找回身手單節狂抓7籃板
2017/06/10 09:56
T.湯普森（前）。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕前幾戰狀況不佳的騎士籃板悍將T.湯普森（Tristan Thompson），今天首節找回身手，狂抓7顆籃板，也幫助騎士在第一節打完取得49：33領先。
T.湯普森前3戰表現不理想，首戰得分掛蛋，抓下4個籃板，第2戰稍稍回神，拿下8分4籃板，不過第3戰又回到低點，沒有分數進帳，籃板也只有3個。
不過T.湯普森今找回「籃板癡漢」的身手，第一節狂抓7個籃板，也幫助球隊取得16分領先。
值得一提的是，有外媒捕捉到T.湯普森的女友卡戴珊（Khloe Kardashian）再度現身場邊，並且穿著騎士球衣幫男友加油。
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