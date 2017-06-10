NBA》女友場邊打氣 T.湯普森找回身手單節狂抓7籃板

T.湯普森（前）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前幾戰狀況不佳的騎士籃板悍將T.湯普森（Tristan Thompson），今天首節找回身手，狂抓7顆籃板，也幫助騎士在第一節打完取得49：33領先。

T.湯普森前3戰表現不理想，首戰得分掛蛋，抓下4個籃板，第2戰稍稍回神，拿下8分4籃板，不過第3戰又回到低點，沒有分數進帳，籃板也只有3個。

不過T.湯普森今找回「籃板癡漢」的身手，第一節狂抓7個籃板，也幫助球隊取得16分領先。

值得一提的是，有外媒捕捉到T.湯普森的女友卡戴珊（Khloe Kardashian）再度現身場邊，並且穿著騎士球衣幫男友加油。