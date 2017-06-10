NBA》騎士大利多！ 首節擋住勇士「勝利方程式」
2017/06/10 09:55
詹皇首節攻下8分6助攻。
〔體育中心／綜合報導〕總冠軍賽第4戰，騎士首節以49：33領先勇士，不僅取得領先，更阻止勇士達成本季的勝利方程式。
根據紀錄顯示，勇士本季在首節轟35分以上堪稱「勝利方程式」，至今戰績是威猛的24勝0敗，前三戰的首節也都有35分，最後都順利拿下勝利。
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