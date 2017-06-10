MLB》凱許納好投、拉克羅伊2分砲 遊騎兵力克國民
2017/06/10 12:41
拉克羅伊今天有3分打點。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕今遊騎兵作客國民，靠著拉克羅伊（Jonathan Lucroy）兩分砲、歐多（Rougned Odor）陽春砲及先發投手凱許納（Andrew Cashner）7局失1分好投，以5：2獲勝，這也是遊騎兵近15場比賽的第4勝。
3局上遊騎兵靠著3支連續安打拿下第1分，5局上拉克羅伊敲出右外野方向2分打點全壘打，遊騎兵再添分數。
6局上，國民發生失誤送對手上壘，迪謝茲（Delino DeShields）敲出安打形成1、2壘有人，國民先發投手洛克（Tanner Roark）又丟出2個四壞球保送，讓遊騎兵再進帳1分並握有4分領先，雖然國民在第6、9局各追了1分，仍無力扳回一城。
凱許納今主投7局，被敲出6支安打，失1分、2保送、4三振，收下勝投。國民先發洛克則主投6局，被敲出11安打，包含2支全壘打，失5分有2分責失，吞下敗投。
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