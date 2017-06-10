高爾夫》徐薇淩延長賽出線，取得美國女子公開賽資格

台灣女將徐薇淩在美國女子公開賽資格賽打出139桿，經歷延長加賽之後取得參賽資格。（徐薇淩提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣女將徐薇淩今天清晨在佛羅里達州，經歷2洞延長加賽，終於力退對手，取得第72屆美國女子公開賽參賽資格。

徐薇淩今天以兩回合總計139桿在美國女子公開賽資格賽並列第2，這個賽區78名參賽者爭搶僅有的兩個名額，美國選手魏爾琪以137桿居首，徐薇淩和同桿數的賽格史東要打延長賽決勝。

賽格史東在延長賽第1洞開球失誤，徐薇淩沒把握住6呎博蒂機會。但第2次賽格史東開球打得歪更多，自亂陣腳吞柏忌，徐薇淩打下果嶺只剩3呎，兩推勝出。

今天的資格賽連打兩個回合36洞，徐薇淩前18洞準度不夠，到最後1洞才抓鳥回到平盤72桿，當時排在並列13名。還好第2回合她修正了比賽節奏，尤其最後9洞打下4個博蒂，67桿完賽，總計139桿。

這是徐薇淩歷來第3次在美國女子公開賽的資格賽闖關成功，打得很有心得，她表示，只有17歲時那次參賽沒拿到門票。

徐薇淩是繼旅日女將蔡佩穎、業餘好手盧昕妤和錢珮芸之後，今年第4位從資格賽搶下這場女子大賽參賽權的台灣選手。

今天同場出賽的台灣名將曾雅妮，兩回合分別擊出73桿和72桿，總計145桿未能打進今年美國女子公開賽。

台灣女將徐薇淩經歷延長加賽，取得美國女子公開賽資格。（徐薇淩提供）