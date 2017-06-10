NBA》手感冰冷 柯瑞首節僅靠罰球得分

〔體育中心／綜合報導〕騎士今天面對不能輸的壓力，首節表現相當強勢，打出一波49：33打破聯盟紀錄的攻勢，反觀勇士仍找不到節奏，一哥柯瑞（Stephen Curry）手感低迷，5投0中僅靠罰球拿下2分。

柯瑞在前三戰平均可拿下28.7分9.6籃板9助攻，數據相當亮眼，不過今天第一節仍找不到手感，5投0中僅靠罰球拿下2分。

此外，騎士隊首節狂轟49分，也打破NBA總冠軍賽史上的單節得分紀錄。

柯瑞首節仍找不到準星。（法新社）