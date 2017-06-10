NBA》騎士明顯違例沒有吹 勇士氣炸了（影音）
2017/06/10 10:20
〔體育中心／綜合報導〕總冠軍賽第4戰，裁判在第二節出現爭議，騎士隊厄文（Kyrie Irving）運球失誤回場違例，但是裁判沒有吹，引起勇士球員不滿，就連球評也直接表示，「這是回場違例！」
第二節剛開賽沒多久，厄文運球失誤，球滾到後場，他撿回後跑到前場繼續進攻，裁判並沒有吹判，雖然騎士該波進攻仍以失誤收場，卻讓勇士隊球員相當不滿，向裁判抗議。
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